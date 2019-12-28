رئيسا البرلمانين الليبي والقبرصي: أعمال النظام التركي تصعد التوتر

نيقوسيا-سانا

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى ونظيره القبرصي ديمتريس سيلوريس أن أعمال النظام التركي تزعزع الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

ووصف عيسى وسيلوريس في بيان مشترك عقب لقائهما اليوم في نيقوسيا الاتفاق حول الحدود البحرية الذي وقعه النظام التركي مع حكومة الوفاق الليبية بأنه “انتهاك للقانون الدولي وليس له أساس قانوني لأنه يتجاهل أحكام قانون البحار الدولي” مضيفين: إن “أعمال تركيا تصعد التوتر وتزعزع الاستقرار في منطقة البحر المتوسط”.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي يوسف العقوري أكد أمس أن دعم النظام التركي للإرهاب في ليبيا هدفه إيجاد موطئ قدم له فيها موضحاً أن حكومة الوفاق التي تستجدي تدخل النظام التركي “غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب الليبي لأنها لم تحصل على ثقة البرلمان”.

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