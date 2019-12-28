ارتفاع نسبة تخزين السدود في طرطوس جراء الأمطار الغزيرة

طرطوس-سانا

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة طرطوس خلال اليومين الماضيين إلى ارتفاع نسبة التخزين في سدود المحافظة إضافة إلى إغلاق عبارة تصريف مطري قديمة في سهل عكار أدت لأضرار بسيطة في المزروعات.

وبين مدير الموارد المائية المهندس عيسى حمدان في تصريح لمراسلة سانا أنه نتيجة للهطولات المطرية الغزيرة امتلأت السدود الصغيرة في المحافظة وهي سد الصوراني (طاقته التخزينية 5ر4 مليون متر مكعب) وسد الدريكيش (6 مليون متر مكعب) وسد خليفة (3 مليون متر مكعب) لافتا إلى ازدياد حجم التخزين في سد الباسل إلى 45 مليون متر مكعب.

وأشار حمدان إلى أن عناصر وآليات المديرية قامت بتنظيف مداخل ومخارج العبارات المطرية في سهل عكار من مجروفات المياه التي أدت لإغلاق البعض منها داعيا المزارعين إلى عدم رمي المخلفات الزراعية في العبارات حفاظا على سلامتها وسلامة الأراضي الزراعية المجاورة.

بدوره رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة مضر أسعد بين أن إحدى العبارات المطرية أغلقت مساء أمس في سهل عكار ما أدى لأضرار بسيطة في الأرض الزراعية المجاورة لها والمزروعة بالبطاطا مؤكدا أنه بعد انتهاء العاصفة سيتم تقدير حجم الأضرار من قبل الوحدات الإرشادية واتحاد الفلاحين والتعويض على المستحقين.

مدير الأرصاد الجوية في طرطوس محمود مبارك أشار إلى تعرض المحافظة يوم أمس لتنين بحري بقطر صغير لم يتجاوز بضعة أمتار دخل الحارات بين المنازل في شارع العريض بمدينة طرطوس مؤكدا أن التنين ظاهرة طبيعية تحدث كل عام نتيجة خلل وعدم استقرار في الغلاف الجوي وتناقص كبير بالوسط المحيط مع حدوث ضغط جوي يصل إلى (خمسين ميلي بارا) خلال دقيقة واحدة ليدور التنين عكس عقارب الساعة وقد يصيب ما بين بضعة أمتار إلى كيلو متر ويأخذ كل ما يصادفه في طريقه.

مدير مجلس مدينة طرطوس المهندس مظهر حسن أكد أن أضرار التنين البحري بسيطة اقتصرت على الماديات حيث تكسر زجاج بعض المحلات والنوافذ وتكسرت بعض الأشجار في الشارع المذكور.

غرام محمد