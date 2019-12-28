بمشاركة شيوخ عشائر ولجان من مختلف المحافظات.. مؤتمر لتجمع الفعاليات الشعبية للمصالحة الوطنية

دمشق-سانا

بمشاركة لجان مصالحة من مختلف المحافظات عقد اليوم مؤتمر تجمع الفعاليات الشعبية للمصالحة الوطنية تحت عنوان “السوريون.. بالمصالحة الوطنية مصممون على النصر” وذلك في فندق إيبلا الشام بدمشق.

رئيس هيئة المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أشار في كلمة له إلى أن المؤتمر مقدمة لرؤية عمل للسنة القادمة موضحاً أن المصالحة الوطنية مشروع الشعب السوري بجميع أبنائه لتحقيق المصلحة الوطنية.

ولفت الدكتور حيدر إلى أن “أبواب الدولة وهيئة المصالحة تفتح من جديد لمصالحات حقيقية حتى لتلك المناطق التي لم تعد إلى الآن لسلطة الدولة سواء في إدلب أو غيرها وهي رسالة لمن خارج البلاد ويظن أنه لا يستطيع العودة” لافتاً إلى عودة نسبة لا بأس بها من المهجرين من لبنان والأردن خلال الفترة الماضية.

سفير اليمن بدمشق نايف القانص نوه في كلمته بصمود الشعب السوري في وجه الإرهاب وبمشروع المصالحة كنموذج بما حققه من نتائج مهمة مؤكداً وقوف الشعب اليمني رغم محنته إلى جانب سورية.

من جانبه أشار مفتي درعا بسام مسالمة إلى أنه بالمصالحة والتسامح والكلمة الطيبة ننتصر على الحقد والكراهية لافتاً إلى تضحيات أبطال الجيش العربي السوري التي مهدت لإنجاح المصالحات.

بدوره إسماعيل الشيخ مستشار رئيس هيئة المصالحة الوطنية بين أن مشروع المصالحة نجح بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت بإخلاص لتكون جزءاً من الانتصار الذي يحققه رجال الجيش العربي السوري على الجبهات حتى يرفرف العلم الوطني على كل شبر من أرض الوطن.

رئيس المبادرة الأهلية للمصالحة الوطنية جابر عيسى أشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى استعراض ما أنجز سابقاً من مصالحات والعقبات التي تعترض عمل لجان المصالحة لمعالجتها مع هيئة المصالحة والجهات المعنية.

حضر المؤتمر شيوخ عشائر ورؤساء وأعضاء لجان مصالحة من كل المحافظات وعدد من أعضاء مجلس الشعب وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون وهيئات دولية عاملة بدمشق.

شهيدي عجيب