نيويورك تايمز تكشف عن مقاطع ورسائل تشير إلى جرائم حرب أمريكية في العراق

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مقاطع فيديو ورسائل نصية ومقابلات سرية مع أعضاء في صفوف القوات البحرية الأميركية تشير إلى الفظائع التي ارتكبها قائد العمليات الخاصة الأمريكية إدوارد غالاغر في العراق.

ونقلت الصحيفة عن بعض أفراد القوات البحرية قولهم إن غالاغر ارتكب جرائم حرب في العراق تسببت بموجات من الصدمة في سلسلة القيادة الأمريكية.

وحسب الصحيفة فإن أعضاء من الفريق السابع في القوات البحرية أبلغوا محققي البحرية بأن غالاغر “قائد متهور وله توق شديد للعنف”.

وكانت محكمة عسكرية في مدينة سان دييغو الأمريكية برأت في تموز الماضي غالاغر من تهمة ارتكاب جرائم حرب بالعراق في عام 2017 فيما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا في تشرين الثاني الماضي عندما دافع عن غالاغر واثنين آخرين من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية ممن تورطوا في جرائم حرب.

وأثارت هذه القضية حسب الصحيفة قلق البحرية الأمريكية خاصة حتى بعد تبرئة غالاغر من أخطر التهم الموجهة له فيما وسع النقاش العام بشأن هذه القضية على محطة فوكس نيوز وعلى تويتر الخلاف بين ترامب وبعض كبار القادة العسكريين.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن غالاغر متهم بالقتل العمد ومحاولة قتل مدنيين إثنين ببندقية قنص وعرقلة العدالة وكذلك إجهازه بسكين على فتى سجين كان مصاباً في ساقه في الموصل شمال العراق وأنه كان يتفاخر أمام عناصر وحدته بعدد الأشخاص الذين قتلهم بمن فيهم نساء.

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