طرطوس اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
دبور: ثبات وصمود سورية أربك أعداءها
2019-12-28
تشارنوغورسكي: ما تقوم به واشنطن من نهب للنفط السوري سرقة موصوفة
2019-12-28
ويكيليكس ينشر وثائق مسربة تؤكد من جديد تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتقرير حول دوما
2019-12-27
ذبيان: الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد الشعب السوري هدفها تمكين المشروع الصهيوأمريكي
2019-12-27
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سورية وليبيا
2019-12-27
الاتحاد الدولي للفلك يطلق اسمي (إبلا وأوغاريت) على نجم وكوكب يدور حوله
2019-12-27
زاخاروفا: لا يمكن التسامح مع وجود جيب إرهابي في إدلب
2019-12-26
محليات
إصابة عامل في كهرباء الحسكة بحروق أثناء إصلاح محولة كهربائية
2019-12-28
وزارة التجارة الداخلية في 2019.. تدخل إيجابي في الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية
2019-12-28
جميع الطرق العامة سالكة عدا طريق حوش عرب-رنكوس بريف دمشق لتشكل الجليد
2019-12-28
الفعالية الجوية تتجدد في أغلب المناطق مع أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد أحياناً
2019-12-28
التربية تصدر أسماء المقبولين في مسابقة انتقاء 15 ألف معلم فئة ثانية
2019-12-28
ورشات عمل علمية بين طلاب الأولمبياد العلمي القدامى والجدد
2019-12-27
إصابة ثلاثة أشخاص جراء انهيار صخرة كبيرة على منزل في حي الشير بحماة
2019-12-27
رياضة
تألق للاعبي نادي الوثبة برفع الأثقال في بطولة العرب
2019-12-28
منتخب سورية لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاماً يفوز على فريق هوب دريم الهندي في افتتاح دورة الشارقة
2019-12-28
انتخاب العميد حاتم الغايب رئيساً لاتحاد كرة القدم
2019-12-28
مواجهات مصيرية تجمع الوثبة مع الوحدة والاتحاد مع الجلاء في إياب نصف نهائي كأس الجمهورية لسلة الرجال
2019-12-28
اختتام المرحلة الثامنة من دورة السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز
2019-12-28
ميلان يعلن ضم السويدي إبراهيموفيتش لستة أشهر
2019-12-28
الرجاء البيضاوي يتغلب على شبيبة القبائل بثنائية في دوري أبطال إفريقيا
2019-12-27
اقتصاد
تنفيذ 127 مشروعا خدميا يسهم بعودة 600 منشأة للإنتاج في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب
2019-12-28
مبادرة (الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك) تلقى إقبالا من الفعاليات التجارية في اللاذقية
2019-12-28
بطاقة إنتاجية 8 أطنان يومياً.. افتتاح خط لإنتاج الحليب المعقم في ألبان حمص بكلفة 222 مليون ليرة
2019-12-28
900 ألف هكتار مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير في الحسكة
2019-12-28
ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر
2019-12-27
الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في شهرين
2019-12-27
نوفاك: لدى روسيا إمكانات ذاتية لاستكمال مد أنبوب السيل الشمالي2
2019-12-26
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بتوجيه من الرئيس الأسد.. الفريق الحكومي برئاسة المهندس خميس يزور حمص ويعقد جلسة مجلس الوزراء فيها غداً
بطاقة إنتاجية 8 أطنان يومياً.. افتتاح خط لإنتاج الحليب المعقم في ألبان حمص بكلفة 222 مليون ليرة
مقتل 76 شخصاً جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في مقديشو
التربية تصدر أسماء المقبولين في مسابقة انتقاء 15 ألف معلم فئة ثانية
900 ألف هكتار مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير في الحسكة
تركيب 15 محولة كهربائية في قرى وبلدات بريف حماة الشمالي المحرر من الإرهاب
طرطوس اليوم
2019-12-28
تصوير: رياض علي
طرطوس اليوم
2019-12-28
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تصوير: رياض علي
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