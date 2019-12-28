الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية بالقدس المحتلة واعتقلت أربعة فلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها حيث اعتقلت صباح اليوم فلسطينياً غرب الخليل بالضفة الغربية.

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