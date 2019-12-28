أكبر صاروخ صيني حامل للأقمار الصناعية ينجز مهمة جديدة

بكين-سانا

أطلقت الصين أكبر صاروخ حامل للأقمار من طراز (لونغ مارش5) من مركز ونتشانغ الفضائي لإطلاق الصواريخ بمقاطعة هاينان جنوب البلاد.

ووفق شينخوا فإن الصاروخ (لونغ مارش5 واي3) انطلق من مركز الإطلاق الساحلي حاملاً القمر الصناعي شيجيان 20 للتجارب التكنولوجية والذي يزن أكثر من ثمانية أطنان وبعد نحو 2220 ثانية من الإطلاق أرسل القمر الصناعي إلى مداره المحدد.

والصاروخ (لونغ مارش5) يتكون من مرحلتين وقادر على نقل حمولة زنتها 25 طنا إلى المدار الأرضي المنخفض أو حمولة زنتها 14 طناً إلى مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض، إضافة إلى قدرته على نقل حمولة زنتها ثمانية أطنان إلى مدار النقل من الأرض إلى القمر أو حمولة زنتها 5 أطنان إلى مدار النقل من الأرض إلى المريخ.

ووفقا لمؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي الصينية تصل قدرات الصاروخ المذكور في هذا المجال إلى ما يتجاوز مثلى قدرات الصواريخ الرئيسية الراهنة في سلسلة صواريخ لونغ مارش، كما أن الصاروخ مع مرحلة عليا مدمجة قادر على إرسال مركبات استكشاف إلى المشتري وغيره من الكواكب في النظام الشمسي.

ويصل طول الصاروخ إلى نحو 57 متراً ويبلغ قطر مرحلته الأساسية خمسة أمتار فيما يبلغ قطر كل من معززاته الأربعة 35ر3 أمتار كما أن الصاروخ أكبر كثيراً من أي صواريخ حاملة صينية سابقة حيث يبلغ وزنه عند الإقلاع نحو 870 طناً وتصل قوة دفعه إلى أكثر من 1000 طن.