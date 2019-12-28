حطين يلتقي الجيش في دوري الشباب لكرة القدم

اللاذقية-سانا

يلتقي فريق حطين مع الجيش في اللاذقية اليوم ضمن الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من ذهاب دوري الشباب بكرة القدم والتي تشهد أيضا لقاء تشرين مع الشرطة والمجد مع جبلة بدمشق.

مساعد مدرب حطين عمار إبراهيم قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن فريقه استعد جيدا للمباراة ولا سيما أن نقاطها مهمة جدا لنا لكون فريقنا هو الثاني على لائحة الترتيب وينافس بقوة على الصدارة مبديا ثقته بلاعبيه لتقديم الأداء الجيد وإحراز الفوز المنشود.

مدرب تشرين أكرم خاشو أكد أن فريقه لن يوفر جهدا لتحقيق الفوز على الشرطة لمواصلة الأداء الإيجابي البياني المتصاعد فنيا وبدنيا رغم الخسارة بالمباراة الماضية مع النواعير التي سنسعى لتعويضها في هذه الجولة .

ويتصدر النواعير الترتيب برصيد26 يليه حطين بـ 24 نقطة ثم تشرين والاتحاد بـ21 لكل منهما ويأتي الطليعة خامسا بـ19 والحرية سادسا بـ18 والوثبة سابعا بـ17 نقطة والشرطة ثامنا والكرامة تاسعا بـ16 نقطة لكل منهما والوحدة عاشرا بـ13 نقطة والجيش بالمركز الحادي عشر بـ12نقطة والمحافظة بالمركز الثاني عشر بـ10 نقاط وجبلة بالمركز الثالث عشر بـ6 نقاط والمجد بالمركز الرابع عشر بـ5 نقاط.