موسكو: بعض الدول تستعد لشن هجوم معلوماتي لتشويه سمعة الجيش

موسكو-سانا

أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف اليوم أن بعض الدول تعد لشن حملة إعلام تضليلية قوية لتشويه سمعة القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية.

ونقلت سبوتنيك عن تساليكوف قوله لصحيفة “كراسنايا زفيزدا” التابعة للجيش الروسي “لدينا اليوم معلومات موثوقة تفيد بأن بعض الدول تقوم من خلال وسائل إعلام محددة بتشويه سمعة السلطات الروسية والسياسيين والشخصيات العامة والصحفيين”.

وأوضح تساليكوف أنه “سيتم شن هجوم إعلامي لتقويض ثقة المجتمع الروسي في الاستعداد القتالي للجيش وأيضاً في العمل الخاص بتعزيز وتدعيم قوته” مشيراً إلى أن عملاء هذه الحملة سيستخدمون الأساليب القذرة لحرب المعلومات ضد وزارة الدفاع الروسية وهو الأمر الذي لن نسمح به أبداً.