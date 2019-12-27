روسيا تطلق بنجاح 3 أقمار صناعية وآخر للأغراض العسكرية

موسكو-سانا

أطلقت روسيا اليوم بنجاح قمراً صناعياً للأغراض العسكرية وثلاثة أقمار للاتصالات من طراز” غونيتز إم”.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان لوزارة الدفاع الروسية قوله إن عملية الإطلاق جرت من مطار بليسيتسك الفضائي وقد أوصلت وحدة التعجيل “بيرز كي إم” جميع الأقمار في مداراتها المقررة وسلم التحكم بأقمار “غونيتز” للاتصالات إلى الجهات المعنية.

ويعتبر هذا الإطلاق الخامس والعشرين والأخير المقرر لعام 2019 في روسيا والتي تكللت جميعها بالنجاح كما أنه آخر إطلاق لصاروخ النقل من نوع “روكوت”.

يذكر أن عدد الصواريخ التي أطلقت من نوع “روكوت” بلغ 31 صاروخا وقد نقلت إلى الفضاء 74 قمرا صناعيا لأغراض مختلفة كما أن أول صاروخ من هذا النوع أطلق في شهر أيار 2000 من مطار بليسيتسك أيضا.