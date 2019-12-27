إصابة ثلاثة أشخاص جراء انهيار صخرة كبيرة على أحد المنازل في حي الشير بمدينة حماة

حماة-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص جراء انهيار صخرة كبيرة على منزل أحد المواطنين في حي الشير بمحافظة حماة نتيجة الأمطار الغزيرة وتسببت بأضرار مادية بالغة.

وأشار مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة في تصريح لمراسل سانا إلى أن انهيار الصخرة تسبب بإصابة المواطن محمد فواز العلي وزوجته ووالدته وتم إسعافهم إلى مشفى حماة الوطني وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم مبيناً أن وضعهم الصحي مستقر.

من جهته أوضح رئيس مجلس مدينة حماة عدنان الطيار أن الصخرة كبيرة الحجم سقطت بسبب الأمطار الغزيرة وتفتتت بعد اصطدامها بأحد المنازل مشيراً إلى وجود صخرة أخرى بارتفاع نحو ثمانية أمتار معرضة للسقوط لذا تم الإيعاز بإخلاء منزل في الحي المذكور بهدف تفتيتها.

وحضر إلى موقع الانهيار الفريق الخدمي في المحافظة من مديرية الخدمات الفنية والصحة ومجلس المدينة والدفاع المدني والإطفاء للقيام بواجبهم وتقديم الخدمات اللازمة.

وبلغت كمية الهطلات المطرية أمس في محافظة حماة 90 مم في وادي العيون و85 مم في عين حلاقيم و80 مم في مصياف.