ظريف يؤكد استعداد إيران للتعاون مع جيرانها لضمان أمن الخليج

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على استعداد بلاده للتعاون مع جيرانها من أجل ضمان أمن الخليج.

وأشار ظريف في تغريدة له على موقع تويتر اليوم إلى أن إيران أعربت منذ فترة عن استعدادها للتعاون مع جيرانها من أجل ضمان أمن الخليج وأن مبادرة هرمز للسلام مطروحة حالياً على الطاولة.

من جهة أخرى أكد ظريف أن المناورات المشتركة في بحر عمان والمحيط الهندي بين إيران وروسيا والصين تكشف بوضوح عن تعهد الدول الثلاث بشأن ضمان أمن الممرات المائية الحيوية.

وكانت تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين انطلقت في وقت سابق اليوم شمال المحيط الهندي وبحر عمان وتستمر أربعة أيام.