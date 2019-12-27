الفعالية الجوية تتجدد غداً وتوقعات بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات الجبلية العالية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية يمتد في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن تتجدد غداً الفعالية الجوية وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع أمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً فوق تلك المناطق ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية أما ليلاً فيحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 9-4

المنطقة الجنوبية 10-5

المرتفعات الجبلية 4-صفر

المنطقة الوسطى 12-3

المنطقة الساحلية 14-9

المنطقة الشمالية 10-3

منطقة الجزيرة 9-4

المنطقة الشرقية 14-5

منطقة البادية 12-3.