من مباراة تشرين وحطين في الجولة الـ10 من الدوري الممتاز

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ذبيان: الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد الشعب السوري هدفها تمكين المشروع الصهيوأمريكي
2019-12-27
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سورية وليبيا
2019-12-27
الاتحاد الدولي للفلك يطلق اسمي (إبلا وأوغاريت) على نجم وكوكب يدور حوله
2019-12-27
زاخاروفا: لا يمكن التسامح مع وجود جيب إرهابي في إدلب
2019-12-26
صفوي: الشعبان السوري والعراقي قدما تضحيات كبيرة لهزيمة الإرهاب
2019-12-26
مراد: لبنان بحاجة إلى التنسيق مع سورية على كل الصعد
2019-12-26
اللجنة السورية الروسية المشتركة توقع على البروتوكول الختامي واتفاقية التسهيلات الجمركية-فيديو
2019-12-25
محليات
برعاية السيدة أسماء الأسد… انطلاق الجولة الأولى من اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري
2019-12-27
بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. حفل فني للأطفال في الكنيسة الإنجيلية بمدينة درعا
2019-12-27
هطولات ثلجية في السويداء تغلق بعض الطرق والجهات الخدمية تقوم بفتحها وإصلاح الأعطال
2019-12-27
هطلات مطرية أغزرها في حمص.. وثلوج على المرتفعات التي تزيد على 1400 متر
2019-12-27
دفعات جديدة من المهجرين يعودون إلى أرض الوطن قادمين من لبنان-فيديو
2019-12-26
فعاليات تجارية في السويداء تنضم لمبادرة وزارة الأوقاف
2019-12-26
مواهب التميز العلمي تصل إلى دمشق من مختلف المحافظات للمشاركة في الاختبارات النهائية للأولمبياد العلمي السوري
2019-12-26
رياضة
التعادل السلبي يسيطر على مباراتي تشرين وحطين والاتحاد والكرامة
2019-12-27
مانشستر يتغلب على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنكليزي بكرة القدم
2019-12-27
ليفربول يتغلب على ليستر برباعية في الدوري الإنكليزي
2019-12-26
فوز الوثبة والنواعير وحطين في دوري الشباب لكرة القدم
2019-12-26
الكرامة يفوز على جبلة في دوري الشباب لكرة القدم
2019-12-26
إيران تتوج ببطولة آسيا للشطرنج في فئة دون الـ 14 عاماً
2019-12-25
منتخب سيدات سورية يحرز ذهبية الفرق في البطولة العربية للمبارزة
2019-12-25
اقتصاد
الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في شهرين
2019-12-27
نوفاك: لدى روسيا إمكانات ذاتية لاستكمال مد أنبوب السيل الشمالي2
2019-12-26
130 شركة في مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية.. تشكيلة واسعة من المنتجات بحسومات مشجعة
2019-12-26
الحسابات المتبادلة بين روسيا وإيران بالعملات الوطنية تتجاوز الـ 50 بالمئة
2019-12-26
الذهب يتجاوز مستوى 1500 دولار
2019-12-26
الميزان التجاري الإيراني يبلغ 65 مليار دولار خلال 9 أشهر
2019-12-26
اللجنة السورية الروسية المشتركة توقع على البروتوكول الختامي واتفاقية التسهيلات الجمركية-فيديو
2019-12-25
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