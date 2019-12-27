بوتين والسيسي يتفقان على التنسيق المشترك لإرساء الاستقرار بليبيا

موسكو-سانا

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم على التنسيق المشترك بهدف إرساء الاستقرار في ليبيا ووضع حد للتدخلات الأجنبية فيها.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الكرملين قوله في بيان إن المكالمة الهاتفية التي أجريت بمبادرة من الجانب المصري شهدت “بحثاً مفصلاً لقضية تسوية الأزمة في ليبيا.. وإن الجانبين أكدا تصميمهما على التنسيق اللاحق للإجراءات بهدف إرساء الاستقرار للأوضاع في هذه الدولة”.

ولفت بوتين والسيسي إلى “أهمية جهود الوساطة المبذولة من قبل ألمانيا والأمم المتحدة في سياق دفع العملية السياسية قدماً إلى الأمام بمشاركة كل الأطراف الليبية الأساسية”.

من جهتها قالت الرئاسة المصرية في بيان مماثل إن بوتين والسيسي اتفقا خلال الاتصال الهاتفي على “وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا”.

وكان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تحدث أمس عن أطماعه التوسعية وأوهامه العثمانية لإعادة احتلال المنطقة وأعلن عزمه إرسال قوات تركية إلى ليبيا وجعل البرلمان الذي يسيطر عليه حزبه الإخواني يصوت على هذا الأمر الشهر القادم.

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