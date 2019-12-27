وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير على أوتستراد دمشق حمص

ريف دمشق-سانا

أدى حادث سير على اوتستراد دمشق حمص اليوم إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين من عائلة واحدة.

وذكر رئيس مركز شرطة الطرق العامة بدوما الرائد جهاد المقداد لمراسلة سانا أن سيارة خاصة تقل خمسة أشخاص “الأب والأم وأبناؤهما طفل وطفلتان توءم” كانوا في طريقهم إلى دمشق مبينا أنه عند وصولهم بالقرب من مساكن الدوير بمنطقة دوما اصطدمت سيارتهم بسيارة شاحنة كانت متوقفة على يمين اوتستراد دمشق حمص حيث أسفر الحادث عن وفاة الأب 46 عاماً والابن ثماني سنوات بعد اسعافهما إلى المشفى الوطني بالقطيفة وتوفيت الأم 37 عاماً لاحقاً بعد اسعافها مع الطفلتين التوءم إلى مشفى الشرطة بحرستا بينما حالة الطفلتين جيدة.

وأشار المقداد إلى أن سبب الحادث يعود إلى عدم انتباه السائق المتسبب بالحادث ربما بسبب الأحوال الجوية السائدة إلى السيارة الشاحنة المتوقفة إضافة إلى السرعة الزائدة.

وفي العاشر من الشهر الجاري توفيت امرأة في حادث سير على أوتستراد دمشق حمص بمنطقة حرستا.

شهيدي عجيب

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