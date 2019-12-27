افتتاح مهرجان مسرح الطفل في دمشق واللاذقية

دمشق-سانا

مع احتفالات أعياد الميلاد وعطلة منتصف العام الدراسي انطلقت عروض مهرجان مسرح الطفل على خشبة مسرح الحمراء بدمشق.

المهرجان الذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقا دائرة مسرح الطفل بدأ بعرض لآلة النفخ والإيقاع لفرقة كشافة سورية ثم قدم مدرب الاطفال الفنان علاء صالح مواويل ومجموعة أغان منوعة كما ادى النجوم الاطفال تاج قسام وزين عمار وغنى أبو حمدان وعبد الرحيم الحلبي مجموعة اغان منفردة ومشتركة وسط تفاعل الجمهور.

الفنان رأفت أبو حمدان قائد فرقة صدى الموسيقية عبر عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الطفل لأنه يدخل السرور الى قلوب صغارنا.

بسام ناصر مدير مسرح الطفل اوضح ان المهرجان يشمل عروضا مسرحية في عشر محافظات سيتم خلالها تقديم نحو 40 عرضا على مسارح مديريات الثقافة في المحافظات اضافة الى المسارح الرئيسية والتابعة لمديرية المسارح والموسيقا كمسرحي الحمراء والعرائس.

وأشار ناصر إلى أن هذه الفعالية سنوية تقام في العطلة الانتصافية إضافة إلى فعاليات أخرى في مناسبات الأعياد لافتا إلى أن الهدف منها امتاع الأطفال وإدخال السرور إلى قلوبهم .

كما انطلقت على خشبة المسرح القومي في اللاذقية فعاليات مهرجان مسرح الطفل بعرض القط أبو جزمة اعداد واخراج مجد يونس احمد والذي يأتي ضمن مشروع يعمل عليه من خلال إعادة إنتاج الحكايا القديمة بما يناسب الطفل

وإيصال مجموعة من القيم كالصدق والاستماع الى نصائح الاهل بالاستفادة من شخصيات محببة للاطفال.

وأوضح مدير المسرح القومي باللاذقية الفنان حسين عباس ان عروض المهرجان تشمل ثلاث مسرحيات هي إضافة إلى العرض المذكور مسرحيتا “السور المنيع” و”الوحش وغابة الأصدقاء” وتقام بالتعاون مع مديرية الثقافة مشيرا إلى الحرص على مشاركة فرق خاصة إضافة إلى عروض فرقة المسرح القومي.

وانتقت إدارة المهرجان بحسب عباس عروضا مسرحية توفر المتعة والفائدة للأطفال ضمن طقس مسرحي متكامل مشيرا إلى العمل على تقديم هذه العروض في المراكز الثقافية الموجودة بريف المحافظة.

بلال احمد وفاطمة ناصر