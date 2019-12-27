روسيا تضع منظومة أفانغارد للصواريخ الاستراتيجية في أهبة الاستعداد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع منظومة أفانغارد للصواريخ الاستراتيجية في حالة المناوبة القتالية اليوم.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن “شويغو أبلغ رئيس روسيا عن نشر أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي أفانغارد يوم 27 كانون الأول 2019”.

وتعتبر أفانغارد منظومة استراتيجية مع صواريخ باليستية عابرة للقارات كما أنها مجهزة بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت وقادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي وتناور على طول المسار لتجاوز أي منظومة دفاع جوي.

وكان الكرملين أعلن أمس أن وزارة الدفاع أجرت إطلاقا ناجحا للصاروخ الفائق لسرعة الصوت أفانغارد.