الفلبين تحظر دخول عضوين في الكونغرس الأمريكي إلى أراضيها

مانيلا-سانا

أعلنت الفلبين اليوم فرض حظر على دخول عضوي الكونغرس الأمريكي ريتشارد دوربين وباتريك ليهي إلى أراضيها محذرة من أنها ستشدد القيود على زيارة المواطنين الأمريكيين إذا فرضت واشنطن عقوبات عليها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانو قوله “إن الرئيس رودريغو دوتيرتي سيفرض على المواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرات في حال حرمان أي مسؤول فلبيني من دخول الولايات المتحدة” مضيفاً “لن نقف مكتوفي الأيدي إذا واصلوا التدخل في إجراءاتنا كدولة ذات سيادة”.

وجاءت خطوة دوتيرتي بعد أن وافق الكونغرس الأمريكي على ميزانية عام 2020 التي تحوي بنداً قدمه عضواً مجلس الشيوخ دوربين وليهي يستهدف أي شخص له صلة باحتجاز عضو مجلس الشيوخ الفلبينية المعارضة ليلى دي ليما في بلادها التي اتهمت بارتكاب جرائم لها صلة بالمخدرات في أوائل عام 2017.

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