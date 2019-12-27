العاصفة (لولو) توقف الملاحة والصيد بميناء صيدا اللبناني

بيروت-سانا

يستمر تاثير العاصفة الثلجية والمطرية المسماة )لولو( على العديد من المناطق اللبنانية وسط توقعات باشتدادها مساء غد واستمرارها حتى الأحد القادم.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الثلوج غطت المرتفعات ومنطقة ضهر البيدر ما أدى إلى انزلاق بعض المركبات مشيرة إلى أن العاصفة شلت لليوم الثالث على التوالي حركتي الملاحة والصيد البحري في ميناء صيدا بسبب اشتداد سرعة الرياح وارتفاع الأمواج مع تساقط الأمطار بغزارة طوال الليل ومع ساعات الصباح.

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية اللبنانية بأن غزارة الأمطار ستشتد اعتباراً من بعد ظهر غد السبت مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال في الفترة المسائية مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

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