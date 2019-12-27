28 قتيلا جراء الإعصار فانفون وسط الفلبين

مانيلا-سانا

أعلنت وكالة مواجهة الكوارث الفلبينية أن عدد ضحايا الإعصار “فانفون” الذي ضرب وسط الفلبين الثلاثاء الماضي ارتفع إلى 28 قتيلا إضافة إلى فقدان 12 شخصا.

وكانت حصيلة سابقة لضحايا الإعصار أشارت أمس إلى مصرع 16 شخصا.

وأفادت تقارير اخبارية بأن حركة السفر اضطربت على نطاق واسع حيث تم إلغاء 115 رحلة وتقطعت السبل بآلاف الاشخاص بسبب تعليق خدمة العبارات مع اشتداد العاصفة فيما تحركت السلطات الفلبينية لإعادة التيار الكهربائي وظل نحو 43 ألف شخص في ملاجئ مؤقتة من أصل 185 ألفا تضرروا من الإعصار الذي أدى إلى انهيار 49 منزلا وهدم ألفين.

ويعد فانفون سابع إعصار يضرب الفلبين هذا العام.