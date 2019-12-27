هبوط اضطراري لطائرة ركاب عراقية في روسيا

موسكو-سانا

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران العراقية اضطرارياً اليوم في مدينة روستوف على الدون جنوبي روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سلطات مطار روستوف قولها إن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية كانت تقوم برحلة من بغداد إلى مينسك هبطت بشكل اضطراري في المطار “لأسباب تقنية” لافتة إلى أن عملية الهبوط تمت بنجاح ومن دون حدوث أي إصابات.

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