هطولات ثلجية في السويداء تغلق بعض الطرق والجهات الخدمية تقوم بفتحها وإصلاح الأعطال

السويداء-سانا

شهدت محافظة السويداء خلال الليلة الماضية هطولات مطرية وثلجية متفاوتة الغزارة حيث سجلت أعلى سماكة للثلوج في منطقة ظهر الجبل نحو 15 سم ما تسبب بصعوبة سلوك الطريق فيها مع حدوث أعطال كهربائية متفرقة واختناقات مائية بمدينة السويداء.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها صباح اليوم أن كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق المشنف ضهر الجبل والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها وإلى صلخد وإلى ناحية ملح وقراها وطريق المقوس ضهر الجبل جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج .

وبين رئيس قسم الجاهزية في محافظة السويداء الدكتور مبارك سلام في تصريح لمراسل سانا أنه تم تحريك اليات لإعادة فتح طريق ضهر الجبل سالي المغلق في منطقة قينة وام حوران مع جاهزية الآليات الخدمية والمجالس المحلية للتدخل في الطرق التي بحاجة لذلك مؤكدا أن جميع الخدمات متوفرة ولم تسجل أي أضرار أو حالات طارئة باستثناء بعض الأعطال الكهربائية المتفرقة.

من جهته أشار مدير عام شركة كهرباء السويداء المهندس نضال نوفل إلى أن الرياح والثلوج تسببت الليلة الماضية بحدوث بعض الأعطال على الخطوط والمخارج على الشبكة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة صلخد وبعض قرى منطقة شهبا والمنطقة الشرقية والغربية.

وأوضح نوفل أن ورشات الصيانة سارعت منذ الصباح لإصلاح عطل حدث على أحد أبراج خط التوتر الكوم صلخد 66 المغذي لمحطة صلخد إضافة إلى متابعة وصيانة أعطال حدثت على عدد من مخارج الشبكة الكهربائية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي تصل اليها ولا سيما مخارج شقا ونمرة الواصل إلى آبار الدياثة وعتيل الواصل إلى مفعلة الطيبة المشنف رامي الشبكي الشريحي بوسان بالريف الشرقي إضافة إلى مخرج الدور بالريف الغربي.

وفي مدينة السويداء ذكر رئيس مجلس المدينة المهندس بشار الأشقر أن الأمطار الغزيرة تسببت بحدوث بعض الاختناقات لعدم قدرة المصارف المطرية على استيعاب الكميات الهاطلة وانسدادها بفعل الأتربة والأوساخ التي جرفتها الأمطار ولا سيما غرب كل من طريق الرحى والمركز الثقافي حيث تمت معالجتها وإعادة تسليكها من قبل ورشات المجلس وفوج الإطفاء.

وبلغت كمية الهطلات المطرية أمس في محافظة السويداء في عين العرب 66 مم وصلخد 48 مم وشهبا 37 مم.