فون دير لايين قلقة إزاء الوقت الضيق الممنوح لـ (بريكست)

باريس-سانا

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن “القلق البالغ” إزاء إمكانية اتمام مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية2020 معتبرة أن الوقت “ضيق”.

وقالت فون دير لايين التي تسلمت مهامها على رأس المفوضية الأوروبية بداية الشهر الجاري في حديث لصحيفة “ليزيكو” الفرنسية الاقتصادية نشر اليوم: “أنا قلقة للغاية إزاء الوقت الضيق الذي بحوزتنا”.

وتقع على عاتق المفوضية الأوروبية الجديدة مهمة تحديد أطر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ولندن بعد خروج الأخيرة المرتقب في الـ 31 من كانون الثاني المقبل من التكتل.

وأشارت فون دير لايين إلى أن الأمر “لا يتعلق فقط بالتفاوض حول اتفاق للتبادل الحر إذ هناك عدة ملفات أخرى” متسائلة عما إذا كان بالإمكان إتمام كل هذه المفاوضات في هذا “الوقت الضيق” ومعربة عن اعتقادها بأنه سيكون منطقياً تقييم ذلك في منتصف العام ما إذا كان هناك حاجة لتمديد المرحلة الانتقالية.

وتبدأ في الـ 31 من كانون الثاني المقبل مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها من دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.

وتشهد قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سجالات حادة وخلافات داخل بريطانيا وفي أروقة الاتحاد.

وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أعلن مطلع الشهر الماضي أن الحكومة البريطانية لن تمدد الفترة الانتقالية التي تلي اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست.

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