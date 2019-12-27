الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في شهرين

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين مع تراجع الدولار.

وأفادت تقارير رويترز الاقتصادية بأن الذهب بلغ في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ الرابع من تشرين الثاني عند 1513.88 دولاراً للأوقية الأونصة مسجلاً صعوداً بنحو 0.1 بالمئة.

وصعد الذهب خلال أسبوع ما يزيد عن اثنين بالمئة مسجلاً أفضل أداء منذ أوائل آب الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1517.60 دولاراً للأوقية.

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