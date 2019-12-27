SCS-NET

الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في شهرين

2019-12-27

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين مع تراجع الدولار.

وأفادت تقارير رويترز الاقتصادية بأن الذهب بلغ في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ الرابع من تشرين الثاني عند 1513.88 دولاراً للأوقية الأونصة مسجلاً صعوداً بنحو 0.1 بالمئة.

وصعد الذهب خلال أسبوع ما يزيد عن اثنين بالمئة مسجلاً أفضل أداء منذ أوائل آب الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1517.60 دولاراً للأوقية.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

تراجع أسعار الذهب

نيويورك-سانا تراجعت أسعار الذهب قليلاً اليوم مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وذكرت رويترز …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved