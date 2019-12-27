14 قتيلاً بتحطم طائرة ركاب في كازاخستان

نور سلطان-سانا

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون جراء تحطم طائرة كانت تقل 95 راكبا وطاقما من خمسة أفراد قرب مدينة الما اتا الكازاخستانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية في مدينة الما اتا قولها في بيان: “هناك 14 قتيلا في موقع الحادث” مضيفة إن 35 آخرين يخضعون للعلاج في المستشفى وهم في حالة خطيرة.

من جهتها قالت لجنة الطوارئ إن مئة شخص كانوا على متن الطائرة وهي من نوع فوكر 100 بينهم خمسة من أفراد طاقمها.

وقالت هيئة الطيران المدني بكازاخستان في بيان في وقت سابق إن الطائرة المنكوبة التابعة لشركة “بيك أير” كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان ولم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور اسمنتي ومبنى صغير.

في الأثناء أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في الظروف التي أحاطت بالحادث وقال على تويتر إن المسؤولين عن الحادث سيعاقبون بشدة وفقا للقوانين متعهدا في الوقت ذاته بتقديم تعويضات لعائلات الضحايا.