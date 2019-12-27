27 كانون الأول 2007 – اغتيال بنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة

دمشق-سانا

1875 – صدور العدد الأول من جريدة الأهرام المصرية.

1945 – تقسيم كوريا إلى شطرين ديمقراطي وجنوبي.

1945 – إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

1949 – إعلان استقلال إندونيسيا عن هولندا.

1958 – مصر والاتحاد السوفييتي يوقعان اتفاقا خاصا حول بناء المرحلة الأولى من السد العالي.

1978 – الملك خوان كارلوس الأول يصدق على الدستور الإسباني الديمقراطي وذلك بعد إقراره في استفتاء قومي.

1978 – رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رابح بيطاط يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.

1991 – روسيا تتولى المقعد الدائم الخامس في الأمم المتحدة كوريث للاتحاد السوفييتي لتصبح إحدى الدول الخمس التي لها حق النقض “الفيتو”.

2001 – الولايات المتحدة والصين تبدآن صفحة جديدة من العلاقات التجارية.

2007 – اغتيال بنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة.

من مواليد هذا اليوم

1571 – يوهانس كيبلر.. عالم فلك ورياضيات وفيزياء ألماني.

1654 – ياكوب بيرنولي.. عالم فيزياء سويسري.

من وفيات هذا اليوم

1972 – ليستر بولز بيرسون رئيس وزراء كندا .. حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1957.

1978 – هواري بومدين رئيس الجزائر الثاني.