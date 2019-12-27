تساقط الثلوج في صيدنايا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صفوي: الشعبان السوري والعراقي قدما تضحيات كبيرة لهزيمة الإرهاب
2019-12-26
زاخاروفا: لا يمكن التسامح مع وجود جيب إرهابي في إدلب
2019-12-26
مراد: لبنان بحاجة إلى التنسيق مع سورية على كل الصعد
2019-12-26
اللجنة السورية الروسية المشتركة توقع على البروتوكول الختامي واتفاقية التسهيلات الجمركية-فيديو
2019-12-25
المسماري: تركيا تنقل إرهابيي تنظيمي (داعش والنصرة) من سورية إلى ليبيا
2019-12-25
المطران كريكور: سورية نشرت ثقافة المحبة وعلمت العالم العيش بسلام
2019-12-24
ولايتي: ترامب لص دولي ينهب النفط السوري
2019-12-24
محليات
الحرارة أدنى من معدلاتها والجو غائم جزئيا إلى غائم ماطر
2019-12-26
فعاليات تجارية في السويداء تنضم لمبادرة وزارة الأوقاف
2019-12-26
بمناسبة عيد الشجرة.. احتفال مركزي في محيط سد كودنة بالقنيطرة
2019-12-26
تخريج دورة جديدة من المنتسبين لقوى الأمن الداخلي بدير الزور
2019-12-26
ثلوج في بلودان.. بلديات ريف دمشق جاهزة لمواجهة أي طارئ نتيجة الأمطار الغزيرة
2019-12-26
محافظة دمشق: الأنفاق والشوارع سالكة ومعالجة تجمعات برك المياه
2019-12-26
عطل فني يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة درعا
2019-12-26
رياضة
فوز الوثبة والنواعير وحطين في دوري الشباب لكرة القدم
2019-12-26
الكرامة يفوز على جبلة في دوري الشباب لكرة القدم
2019-12-26
إيران تتوج ببطولة آسيا للشطرنج في فئة دون الـ 14 عاماً
2019-12-25
منتخب سيدات سورية يحرز ذهبية الفرق في البطولة العربية للمبارزة
2019-12-25
اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بكرة السلة
2019-12-25
تشرين يواجه حطين في أبرز مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2019-12-25
السومة في المرتبة الثامنة والخمسين عالمياً
2019-12-25
اقتصاد
نوفاك: لدى روسيا إمكانات ذاتية لاستكمال مد أنبوب السيل الشمالي2
2019-12-26
130 شركة في مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية.. تشكيلة واسعة من المنتجات بحسومات مشجعة
2019-12-26
الحسابات المتبادلة بين روسيا وإيران بالعملات الوطنية تتجاوز الـ 50 بالمئة
2019-12-26
الذهب يتجاوز مستوى 1500 دولار
2019-12-26
الميزان التجاري الإيراني يبلغ 65 مليار دولار خلال 9 أشهر
2019-12-26
اللجنة السورية الروسية المشتركة توقع على البروتوكول الختامي واتفاقية التسهيلات الجمركية-فيديو
2019-12-25
المشاركون في دورة تحكيمية: دور التحكيم مهم لجذب الاستثمارات الخارجية وتسهيل إجراءات التعاقد
2019-12-25
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