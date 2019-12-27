الجيش الروسي يتسلم أول فوج للصواريخ المزودة برؤوس فرط صوتية

موسكو-سانا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أول فوج لصواريخ “أفانغارد” الاستراتيجية المزودة برؤوس فرط صوتية سيكون جاهزا الأسبوع الجاري ليتسلمه الجيش الروسي.

ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن شويغو قوله تعليقا على المهام الاستراتيجية الموكلة إلى الجيش الروسي عام 2020 إن قوات الصواريخ الاستراتيجية ستتسلم العام المقبل 22 منصة ثابتة لصواريخ يارس وأفانغارد الحديثة وسيتم كذلك تشكيل 3 أفواج لمنصات صواريخ يارس ذاتية الحركة.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن منظومات “بيريسفيت” لليزر المقاتل تولت في الأول من الشهر الجاري تنفيذ مهمة حماية خمس فرق للصواريخ الاستراتيجية التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الهجومية الروسية.