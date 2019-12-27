إعادة محطة تحويل الشلفاطية في اللاذقية للخدمة

اللاذقية-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية محطة تحويل الشلفاطية للخدمة بعد إنجاز أعمال نزح المياه من المحطة التي غمرت أجزاء من تجهيزاتها نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

وأشار مدير الشركة المهندس فادي سعود إلى أن كوادر الشركة عملت بالتعاون مع دائرة نقل الطاقة وفوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني على نزح المياه من المحطة لإعادتها للعمل وإعادة التيار الكهربائي للبلدات المتأثرة نتيجة توقف المحطة عن العمل.

وبعودة المحطة إلى العمل تكون التغذية الكهربائية عادت إلى بلدات وقرى المزيرعة ومزار القطرية والخلالة والشير وفديو وبدميون وجبريون وعين اللبن ورويسة قسمين والرستين والبهلولية وبدامات والزوبار وبرابشبو والرويمية والشيخ ريح ومرخو والجنديرية ومضخات مياه الجنديرية.

وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها اللاذقية اليوم أدت الى غمر تجهيزات كهربائية في محطة تحويل بلدة الشلفاطية بريف اللاذقية قامت على إثرها شركة الكهرباء بفصل التغذية الكهربائية كإجراء وقائي والعمل لنزح المياه من المحطة.