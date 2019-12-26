قطع التيار الكهربائي عن عدة بلدات في اللاذقية جراء تسرب المياه إلى تجهيزات في محطة تحويل الشلفاطية

اللاذقية-سانا

أدت الأمطار الغزيرة التي تشهدها اللاذقية إلى غمر تجهيزات كهربائية في محطة تحويل بلدة الشلفاطية بريف اللاذقية قامت على إثرها شركة الكهرباء بفصل التغذية الكهربائية كإجراء وقائي والعمل لنزح المياه من المحطة.

مدير عام شركة كهرباء اللاذقية المهندس فادي سعود أشار إلى أن الشركة استعانت بفوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني لنزح المياه حيث لا تزال الآليات تعمل في الموقع.

وأوضح سعود أن عدة بلدات انقطعت عنها الكهرباء جراء ذلك وهي المزيرعة ومزار القطرية والخلالة والشير وفديو وبدميون وجبريون وعين اللبن ورويسة قسمين والرستين والبهلولية وبدامات والزوبار وبرابشبو والرويمية والشيخ ريح ومرخو والجنديرية ومضخات مياه الجنديرية.