كتلة الوفاء للمقاومة تدين محاولة الاحتلال اغتيال المطران حنا

بيروت-سانا

أدانت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية في لبنان محاولة الاحتلال الإسرائيلي اغتيال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة.

وقالت الكتلة في بيان لها اليوم بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد إن هذا الفعل الإرهابي الإسرائيلي باستهداف حياة المطران حنا يظهر حقيقة هذا الكيان القائم على الإرهاب والإجرام.

ونددت الكتلة بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية والتي تأخذ أشكالاً متعددة مشددة على أن الأولوية الملحة للوضع الداخلي للبنان بعد تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تكمن في أن ينشط الجهد لتأليف مجلس وزراء فاعل ومنتج يضم كفاءات ذات اختصاص وحس إنساني ووطني ويعمل بشكل منهجي لمعالجة الأزمات التي يعانيها البلد.

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