الحرارة أدنى من معدلاتها والجو غائم جزئيا إلى غائم ماطر

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات خلال النهار وتضعف الفعالية تدريجيا حتى ساعات الليل أما ليلا فيحذر من تشكل الصقيع على المرتفعات التي تزيد على 1200 متر ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة في المنطقة الوسطى والشمالية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في الاجزاء الجنوبية الشرقية والبحر عال إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة