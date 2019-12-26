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الثلوج تغطي مناطق عدة في لبنان ورياح قوية جراء العاصفة

2019-12-26

بيروت-سانا

سيطر طقس عاصف وغطت الثلوج العديد من المناطق اللبنانية جراء العاصفة التي تضرب العديد من بلدان الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العاصفة التي أطلق عليها اسم “لولو” اشتدت عصر اليوم حاملة معها المزيد من الأمطار والرياح وتدنيا إضافيا في درجات الحرارة.

وتساقط البرد في العاصمة بيروت حيث غطى شوارعها بينما أدى اشتداد الرياح إلى اقتلاع عدد من الأشجار وانهيار عدد من الجدران في مدينة صيدا جنوبا.

كما شهدت منطقة زغرتا وقضاؤها شمال لبنان طقسا عاصفا مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وضباب كثيف على المرتفعات حاجبا الرؤية بشكل كامل في حين غطت الثلوج مناطق عدة في اهدن.

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