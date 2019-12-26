خارجية فلسطين: اعتداءات المستوطنين انتهاك للقانون الدولي الإنساني

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا إن “قيام أحد المستوطنين الإسرائيليين باقتحام كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة وترويع المصلين يأتي ضمن جرائم الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة”.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف جرائم سلطات الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.