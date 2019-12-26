تدريبات بحرية مشتركة بين الصين وروسيا وإيران

بكين-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم أن الصين وإيران وروسيا ستجري تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي وبحر عمان تبدأ غداً وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن وو تشيان المتحدث باسم الوزارة قوله على تويتر اليوم “إن المدمرة الصينية شينينغ المزودة بصواريخ موجهة ستشارك في التدريبات”.

وتهدف التدريبات وفق المتحدث إلى تعزيز التعاون بين بحريات الدول الثلاث.

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