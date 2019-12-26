الكرامة يفوز على جبلة في دوري الشباب لكرة القدم

اللاذقية-سانا

فاز فريق الكرامة على جبلة بأربعة أهداف لهدفين خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب البعث بجبلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الشباب لكرة القدم.

وسجل للكرامة حسام حداد ومهند فاضل وعبد القادر شعبان وعبد الرحمن الخطيب في الدقائق 43 و64 و77 و92 ولجبلة الحسن نصور وعمر نعنوع عند الدقيقتين 22 و54 علماً أن حارس جبلة عبد الله نعنوع تصدى لركلتي جزاء سددهما عبد القادر شعبان ومهند فاضل في الدقيقتين 56 و75.

وبهذه النتيجة رفع الكرامة رصيده إلى 16 نقطة فيما تجمد رصيد جبلة عند 6 نقاط.

وتستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية عشرة بمباراة تجمع المتصدر النواعير برصيد 23 نقطة وتشرين الطامح لانتزاع الصدارة والذي يملك بجعبته 21 نقطة.