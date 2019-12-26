SCS-NET
الشريط الأخباري

الكرامة يفوز على جبلة في دوري الشباب لكرة القدم

2019-12-26

اللاذقية-سانا

فاز فريق الكرامة على جبلة بأربعة أهداف لهدفين خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب البعث بجبلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الشباب لكرة القدم.

وسجل للكرامة حسام حداد ومهند فاضل وعبد القادر شعبان وعبد الرحمن الخطيب في الدقائق 43 و64 و77 و92 ولجبلة الحسن نصور وعمر نعنوع عند الدقيقتين 22 و54 علماً أن حارس جبلة عبد الله نعنوع تصدى لركلتي جزاء سددهما عبد القادر شعبان ومهند فاضل في الدقيقتين 56 و75.

وبهذه النتيجة رفع الكرامة رصيده إلى 16 نقطة فيما تجمد رصيد جبلة عند 6 نقاط.

وتستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية عشرة بمباراة تجمع المتصدر النواعير برصيد 23 نقطة وتشرين الطامح لانتزاع الصدارة والذي يملك بجعبته 21 نقطة.

انظر ايضاً

الكرامة يتصدر ذهاب دوري كرة اليد للناشئات للمجموعة الشمالية

اللاذقية-سانا تصدر فريق الكرامة مرحلة الذهاب لدوري كرة اليد للناشئات لفرق المجموعة الشمالية بعد فوزه …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved