الاحتلال التركي يدخل العشرات من مرتزقته الإرهابيين مع عوائلهم لإسكانهم بمنازل الأهالي في رأس العين

الحسكة-سانا

أدخلت قوات الاحتلال التركي دفعة جديدة من مرتزقتها الإرهابيين وأسرهم إلى مدينة رأس العين المحتلة لإسكانهم في منازل أهالي المدينة الأصليين الذين كانت طردتهم منذ بدء عدوانها على الأراضي السورية في تشرين الأول الماضي.

ونقل مراسل سانا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي أدخلت صباح اليوم 5 حافلات من الأراضي التركية على متنها عشرات من مرتزقته وأسرهم لإسكانهم في الأحياء الجنوبية من المدينة التي نزح الأهالي منها هربا من إرهاب قوات الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي على مدار الأسابيع الماضية مئات من مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية وأسرهم إلى القرى والمناطق التي احتلتها في أرياف الحسكة وحلب والرقة في إطار عملية التتريك والتغيير الديمغرافي بالتزامن مع مواصلتها ممارسة الضغط والترهيب بحق الأهالي لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم وتهجيرهم من المنطقة وتفريغها من أهلها وإحلال الإرهابيين وعائلاتهم فيها.