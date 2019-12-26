أمطار الخير في دمشق (صور)

الخميس / 26 / 12 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
اللجنة السورية الروسية المشتركة توقع على البروتوكول الختامي واتفاقية التسهيلات الجمركية
2019-12-25
المسماري: تركيا تنقل إرهابيي تنظيمي (داعش والنصرة) من سورية إلى ليبيا
2019-12-25
المطران كريكور: سورية نشرت ثقافة المحبة وعلمت العالم العيش بسلام
2019-12-24
ولايتي: ترامب لص دولي ينهب النفط السوري
2019-12-24
كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بالقاهرة: نأمل عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية
2019-12-24
يوجال: ممارسات تركيا تجاه سورية مناقضة للقوانين الدولية
2019-12-24
بتكليف من الرئيس الأسد… القائم بأعمال سفارة سورية في عمان يزور المطران حنا للاطمئنان على صحته
2019-12-24
محليات
إعادة فتح ميناء اللاذقية التجاري أمام الملاحة البحرية
2019-12-26
انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة وثلوج على ارتفاع 1200 متر.. 117 مم هطلات طرطوس و107 في الحرمون
2019-12-26
المياه تدخل عدداً من الأزقة والحارات في جزيرة أرواد جراء ارتفاع أمواج البحر
2019-12-25
معرض وبازار أعمال مبدعة لنساء صغيرات بحمص
2019-12-25
إضاءة شجرة الميلاد في دوار الانتصار بدير الزور
2019-12-25
وزيرا الأشغال العامة والاتصالات يطلعان على مركزي هاتف الوعر والبياضة ومجمع السكن الوظيفي في حي الأرمن بحمص
2019-12-25
الهلال الأحمر العربي السوري يوزع منحة الحدائق المنزلية لـ 500 عائلة بريف القامشلي
2019-12-25
رياضة
إيران تتوج ببطولة آسيا للشطرنج في فئة دون الـ 14 عاماً
2019-12-25
منتخب سيدات سورية يحرز ذهبية الفرق في البطولة العربية للمبارزة
2019-12-25
اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بكرة السلة
2019-12-25
تشرين يواجه حطين في أبرز مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2019-12-25
السومة في المرتبة الثامنة والخمسين عالمياً
2019-12-25
رغم خسارته أمام الجيش… الاتحاد إلى الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بكرة السلة
2019-12-24
الوحدة يفوز على الكرامة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة
2019-12-23
اقتصاد
الذهب يتجاوز مستوى 1500 دولار
2019-12-26
الميزان التجاري الإيراني يبلغ 65 مليار دولار خلال 9 أشهر
2019-12-26
اللجنة السورية الروسية المشتركة توقع على البروتوكول الختامي واتفاقية التسهيلات الجمركية
2019-12-25
المشاركون في دورة تحكيمية: دور التحكيم مهم لجذب الاستثمارات الخارجية وتسهيل إجراءات التعاقد
2019-12-25
إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية
2019-12-25
تسويق أكثر من 59 ألف طن من القطن إلى المحالج
2019-12-25
بنسبة تنفيذ 150%..الزراعي يقدم قروضاً بنحو279 مليار ليرة
2019-12-25
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إعادة فتح ميناء اللاذقية التجاري أمام الملاحة البحرية
انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة وثلوج على ارتفاع 1200 متر.. 117 مم هطلات طرطوس و107 في الحرمون
طيران الاحتلال الإسرائيلي يجدد عدوانه على قطاع غزة
اللجنة السورية الروسية المشتركة توقع على البروتوكول الختامي واتفاقية التسهيلات الجمركية
بتكليف من الرئيس الأسد… وزير الإعلام ينقل التهاني إلى رؤساء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد-فيديو
قوات الاحتلال التركي تسحب إرهابيين من التنظيمات التابعة لها في ريف الحسكة تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا
قداس الميلاد في مطرانية دمشق المارونية… غانم: السيد المسيح جاء ليعلمنا الحب وليحضنا على الغفران والمسامحة والتواضع
الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الميلاد المجيد.. دعوات لتحقيق النصر الكامل على الإرهاب
أمطار الخير في دمشق (صور)
2019-12-26
تصوير: سمر ابراهيم
أمطار دمشق
2019-12-26
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