الذهب يتجاوز مستوى 1500 دولار

لندن-سانا

صعدت أسعار الذهب اليوم فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار مقتربة من ذروة أسبوعين.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 02ر1503 دولارات للأوقية (الأونصة) وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 87ر1503 دولارات بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 بالمئة إلى 40ر1507 دولارات للأوقية.

وارتفعت الفضة 9ر0 بالمئة إلى 95ر17 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة في حين زاد البلاتين 3ر1 بالمئة إلى 78ر950 دولارا بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من تشرين الثاني الماضي في وقت سابق من الجلسة عند 03ر954 دولارا للأوقية بينما صعد البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 69ر1896 دولارا للأوقية.

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