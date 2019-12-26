آليات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة المحاصر

القدس المحتلة-سانا

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا أن خمس آليات للاحتلال توغلت شرق رفح جنوب القطاع وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.

وتتوغل قوات الاحتلال يوميا في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ سنوات.

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