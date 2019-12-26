SCS-NET
الشريط الأخباري

آليات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة المحاصر

2019-12-26

القدس المحتلة-سانا

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا أن خمس آليات للاحتلال توغلت شرق رفح جنوب القطاع وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.

وتتوغل قوات الاحتلال يوميا في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ سنوات.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

 

انظر ايضاً

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة المحاصر

القدس المحتلة-سانا توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة المحاصر. …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved