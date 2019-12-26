إعادة فتح ميناء اللاذقية التجاري أمام الملاحة البحرية

اللاذقية-سانا

أعادت مديرية الموانئ البحرية صباح اليوم فتح ميناء اللاذقية التجاري أمام الملاحة البحرية بسبب تحسن الحالة الجوية.

وذكر العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ في تصريح لمراسل سانا أنه “تم فتح ميناء اللاذقية التجاري فقط والإبقاء على إغلاق بقية الموانئ بانتظار تحسن الحالة الجوية”.

ودعا مخلوف السفن والمراكب إلى أخذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات تفاديا لأي حوادث.

وتم يوم الثلاثاء الماضي إغلاق ميناءي طرطوس واللاذقية وميناء مصب النفط في بانياس إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة بسبب سرعة الرياح التي وصلت الى 90 كم /سا.