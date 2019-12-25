(حارتنا) عمل مسرحي راقص لفرقة خطا على مسرح دار الثقافة في حمص

حمص-سانا

ينهل العرض المسرحي “حارتنا” لفرقة “خطا” للمسرح الراقص من لمحات من تراث الشام وعراقتها وعادات وتقاليد أهلها.

العرض الذي استضافه مسرح دار الثقافة بحمص واستمر قرابة الساعة قال عنه محمد حلبي مدير فرقة “خطا” إنه يحمل طابع البيئة الشامية وتتخلله كوميديا وهو نتاج عمل فريق من 17 شخصاً بينهم 13 راقصاً وراقصة والباقي ممثلان واثنان للعراضة.

الممثل محمد ايتوني لفت إلى أن العرض تتخلله مشاهد درامية كوميدية وهو يحكي قصة شاب أجنبي جاء إلى دمشق ليدخل في رحلة يتعرف خلالها على الشام وعاداتها وتقاليدها وحرفها بعد ان يجتمع بحكواتي اسمه أبو معروف يأخذ على عاتقه مهمة تعريف الشاب بما تحتويه الفيحاء من مآثر.

شهد عرنوس راقصة بالعرض اعتبرت أن “حارتنا” يحمل رسالة تؤكد عراقة دمشق وأصالتها وصفات أهلها الخيرة لافتة إلى أن فرقة “خطا” تتميز بمزج المسرح المعاصر مع الرقص الكلاسيكي الحديث.

يذكر أن فرقة “خطا” تأسست عام 2009 وتضم 25 فتاة وشابا من هواة موهوبين ومحترفين خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وتهتم بتقديم الفلكلور السوري والتراث الشعبي.

لارا أحمد