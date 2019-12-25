معرض فني لمجموعة هواة من اليافعين والشباب بثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

ضم المعرض الفني الجماعي الذي أقامه المركز الثقافي في كفرسوسة بعنوان مجموعة حروف نحو 45 لوحة فنية وخط عربي لـ 15 من هواة الرسم والخط وبأعمار تراوحت بين 13 و22 عاما.

وتنوعت لوحات المعرض الذي تستضيفه صالة المعارض بالمركز الثقافي بكفرسوسة بين الطبيعة الصامتة بتقنية الرصاص والمائي والباستيل الحواري والاكريليك ولوحات الخط العربي بخطوط الرقعة والكوفي الفاطمي لتعكس التدريب والعمل المتواصل من المشاركين.

التشكيلية ريم قبطان المشرفة على المعرض قالت في تصريح لسانا:”هذا المعرض الفني الشبابي لمجموعة من الطلاب المتميزين الذين قمت بتدريبهم طوال عامين بهدف الوصول إلى هذا المستوى المتقدم من صقل مواهبهم الفنية”.

المشارك محمد بغدادي 17 عاما طالب في الصف الثالث الثانوي قدم ثلاث لوحات قال:”بدأت قبل عام بدورات الرسم مع مجموعة حروف وطورت خلالها مهاراتي في الرسم لأصل لتحقيق طموحي بالانتساب لكلية الهندسة المعمارية العام القادم”.

بدورها المشاركة لوليا الدمشقي 20 عاماً تدرس في السنة الثانية بكلية طب الأسنان شاركت بأربع لوحات بالخط الكوفي الفاطمي وأوضحت أنها تعلمت أسس التصميم وتنفيذ اللوحة بتقنيات متعددة واختارت تعلم أصول الخط العربي لارتباطه بتراثنا وثقافتنا العربية .

محمد سمير طحان