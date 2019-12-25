ريابكوف: موسكو قد توسع قوائم عقوباتها على الأميركيين

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو قد توسع قائمة الأمريكيين الممنوع عليهم دخول الأراضي الروسية رداً على عقوبات واشنطن ضد مشروع “السيل الشمالي 2”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ريابكوف قوله في حديث لوكالة إنترفاكس اليوم إنه ستتم صياغة الرد على العقوبات الأميركية وقد يكون على شكل توسيع قوائم الأشخاص الممنوع عليهم دخول روسيا مشيراً إلى أنه على الأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطاً في تفعيل العقوبات على “السيل الشمالي 2″ وغيره من المبادرات الخاصة بالعقوبات ألا يأملوا أن يسافروا إلى روسيا بحرية كما هو متاح للمواطن الأمريكي العادي”.

وتابع ريابكوف إن فرض مختلف القيود على مواطنينا وكياناتنا بذرائع مفتعلة وبصورة غير شرعية لايزال مستمرا للأسف ولا يمكننا استبعاد استمرار ذلك في العام القادم مؤكداً أن روسيا سترد بشكل متزن ودون أي أضرار تنعكس عليها ليشعر الطرف الآخر بأن أعماله لن تبقى دون رد.

وبين ريابكوف أن موسكو عادة لا تكشف عن أسماء الأشخاص الذين تمنعهم من دخول روسيا وأنهم لن يعبروا الحدود ولن يعلموا بمنعهم إلا عند تقديمهم طلب الحصول على التأشيرة الروسية لافتاً إلى أن موسكو لن تستعجل في اتخاذ إجراءات الرد على العقوبات الأمريكية.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة الماضية الميزانية الدفاعية لعام 2020 وتتضمن تخصيص أموال لـ “مواجهة” روسيا في مختلف المجالات بما فيها فرض عقوبات على الجهات المشاركة في تنفيذ مشاريع نقل الغاز.

يذكر أن مشروع “السيل الشمالى 2” يتضمن بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر بحر البلطيق والمياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.