مصر تغلق عدداً من موانئها بسبب الأحوال الجوية

القاهرة-سانا

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إغلاق حركة الملاحة مؤقتا بموانئ بورسعيد والسخنة المصريين وإعلان حالة الطوارئ بسبب الأحوال الجوية السائدة حالياً.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن المكتب قوله إن قرار إغلاق الموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس وعدم دخول وخروج أي سفينة من وإلى الميناءين جاء لمواجهة المخاطر المحتملة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للسفن على رصيفي الميناءين.

وذكر بيان المكتب الإعلامي أن ميناء السخنة يشهد حالة من عدم الاستقرار ونشاطاً ملحوظاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة ووصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار مع انعدام الرؤية الذي يصل إلى نصف ميل.

وأضاف البيان إن ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج ثلاثة أمتار ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة.