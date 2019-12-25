المياه تدخل عدداً من الأزقة والحارات في جزيرة أرواد جراء ارتفاع أمواج البحر

طرطوس-سانا

أدى ارتفاع أمواج البحر نتيجة الأحوال الجوية التي تسود محافظة طرطوس منذ مساء أمس إلى دخول المياه إلى عدد من الأزقة والحارات في الجهتين الغربية والجنوبية من جزيرة أرواد.

وبين مختار الجزيرة خالد بصو أن ارتفاع الأمواج تجاوز ستة أمتار وهو أمر اعتاد عليه سكان الجزيرة حيث يكتسح الموج كل عام المكاسر الصخرية حول الجزيرة والجدار الفينيقي المهدم ويصل إلى المنازل والأزقة الضيقة ويمنع حركة السكان.

وأضاف المختار: إن الأهالي يستعدون في العادة لمثل هذه الحالات حيث تتوافر لديهم المؤونة الكافية من الطعام والشراب لعدة أيام كما أن المحال التجارية في الجزيرة لديها ما يكفي حاجة الأهالي من سلع تموينية وغذائية وخضار وفاكهة لحين انقضاء العاصفة مهما طالت.

وأغلقت مديرية الموانئ البحرية جميع الموانئ في اللاذقية وطرطوس أمام الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة وسرعة الرياح.