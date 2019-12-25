الأمطار في حلب

الأربعاء / 25 / 12 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المطران كريكور: سورية نشرت ثقافة المحبة وعلمت العالم العيش بسلام
2019-12-24
ولايتي: ترامب لص دولي ينهب النفط السوري
2019-12-24
كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بالقاهرة: نأمل عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية
2019-12-24
يوجال: ممارسات تركيا تجاه سورية مناقضة للقوانين الدولية
2019-12-24
مؤسسات وقوى سورية وفلسطينية تعرب عن تضامنها مع المطران حنا
2019-12-24
بوتين: القوات الروسية لعبت دوراً مهما بالحرب على الإرهاب في سورية
2019-12-24
البطريرك يونان يدعو لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على السوريين
2019-12-24
محليات
إضاءة شجرة الميلاد في دوار الانتصار بدير الزور
2019-12-25
وزيرا الأشغال العامة والاتصالات يطلعان على مركزي هاتف الوعر والبياضة ومجمع السكن الوظيفي في حي الأرمن بحمص
2019-12-25
الهلال الأحمر العربي السوري يوزع منحة الحدائق المنزلية لـ 500 عائلة بريف القامشلي
2019-12-25
فعاليات تجارية في حلب تستجيب لمبادرة وزارة الأوقاف وتخصص مواد للبيع بسعر التكلفة
2019-12-25
منخفض جوي قطبي بارد وهطولات مطرية متوقعة فوق معظم المناطق
2019-12-25
وزيرا الداخلية والكهرباء يتفقدان المشاريع الكهربائية والوحدات الشرطية في القريتين والقصير بريف حمص
2019-12-24
مجلس الوزراء يصدر قوائم جديدة لتعيين 138 من ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء)
2019-12-24
رياضة
منتخب سيدات سورية يحرز ذهبية الفرق في البطولة العربية للمبارزة
2019-12-25
اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بكرة السلة
2019-12-25
تشرين يواجه حطين في أبرز مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2019-12-25
السومة في المرتبة الثامنة والخمسين عالمياً
2019-12-25
رغم خسارته أمام الجيش… الاتحاد إلى الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بكرة السلة
2019-12-24
الوحدة يفوز على الكرامة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة
2019-12-23
أياكيني مدرب جديد لفيورنتينا خلفاً لمونتيلا
2019-12-23
اقتصاد
تسويق أكثر من 59 ألف طن من القطن إلى المحالج
2019-12-25
بنسبة تنفيذ 150%..الزراعي يقدم قروضاً بنحو279 مليار ليرة
2019-12-25
بردى للصناعات المعدنية تعمل على استثمار عقاراتها وتطرح منتجات جديدة منافسة في الأسواق
2019-12-25
هيئة دعم المشروعات الصغيرة باللاذقية… تطوير المهارات المهنية للخريجين الجامعيين وطالبي العمل
2019-12-25
بورسلان حماة تستعيد مكانتها بالأسواق عبر تحديث الإنتاج وتنويعه
2019-12-25
أكثر من 18 مليار ليرة إيرادات نقل دمشق منذ بداية العام الحالي
2019-12-25
هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسويداء… تأهيل وتدريب رواد الأعمال الشباب لدخول سوق العمل
2019-12-25
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قداس الميلاد في مطرانية دمشق المارونية… غانم: السيد المسيح جاء ليعلمنا الحب وليحضنا على الغفران والمسامحة والتواضع
مجلس الوزراء يصدر قوائم جديدة لتعيين 138 من ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء)
بتكليف من الرئيس الأسد… القائم بأعمال سفارة سورية في عمان يزور المطران حنا للاطمئنان على صحته
القيادة العامة للجيش: تطهير ما يزيد على 320 كم2 وطرد الإرهابيين منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب
العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين بريف حمص الشمالي
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتمديد العمل بأحكام المادة (5) من القانون (46) لعام 2018
مضادات الجيش تسقط طائرة مسيرة للإرهابيين في أجواء السقيلبية شمال غرب حماة
موسوي: إيران وروسيا على توافق بما يخص الوضع في سورية
وزير الخارجية التركي الأسبق: الاتفاق والتفاهم مع سورية ضرورة ملحة لمعالجة مشاكل تركيا
وحدات معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى تعود للعمل بعد إصلاح الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإرهابية
الأمطار في حلب
2019-12-25
أمطار حلب
2019-12-25
anwar
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تصوير: سامر خزمة
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