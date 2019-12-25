إضاءة شجرة الميلاد في دوار الانتصار بدير الزور

دير الزور-سانا

أقامت محافظة دير الزور احتفالية في دوار الانتصار بدير الزور تم خلالها إضاءة شجرة الميلاد وإطلاق ألعاب نارية وأضواء وموسيقا وأغاني أعياد الميلاد وتوزيع هدايا للأطفال وفقرات فنية قدمتها فرقة قصب الموسيقية.

وأشارت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور الدكتورة سهام الخاطر في تصريح لسانا إلى أن إضاءة شجرة الميلاد في دوار الانتصار الذي بات عنوانا لنصر دير الزور التي عانت من الإرهاب والحصار لسنوات طويلة هي تأكيد على تعزيز أواصر المحبة والأخوة بين أبناء المجتمع السوري ورسم الفرح والابتسامة على وجوه الأطفال وإعادة الألق إلى عروس الفرات.

بدوره أكد مدير أوقاف دير الزور الدكتور مختار العزي النقشبندي أن الاحتفالية تجسد حقيقة سورية وشعبها المتجانس الذي كان وما زال وسيبقى أسرة واحدة مشيرا إلى أن تضحيات رجال الجيش العربي السوري كانت السبب وراء عودة الامن والأمان وإتاحة الفرصة أمام أبناء الوطن للاحتفال بمناسباته وأعياده.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بعودة الحياة إلى دير الزور موجهين التحية لرجال الجيش العربي السوري الذين يسطرون ملاحم النصر المؤزر ويبسطون الأمن والأمان على كامل تراب الوطن.