فعاليات تجارية في حلب تستجيب لمبادرة وزارة الأوقاف وتخصص مواد للبيع بسعر التكلفة

حلب-سانا

لاقت مبادرة وزارة الأوقاف “الدين أخلاق …زكاتك خفض أسعارك” في محافظة حلب استجابة في الأسواق وقام العديد من التجار بتخفيض الأسعار وتخصيص أقسام ضمن المحال خاصة بالمبادرة للبيع بسعر التكلفة.

وأوضح الدكتور رامي عبيد مدير الأوقاف بحلب لمراسل سانا أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار المنتجات في الأسواق وتم حث التجار على التفاعل معها معربا عن أمله بأن تأخذ المبادرة بعدها الوطني والاجتماعي وأن يكون التجار مؤازرين للمواطن الذي يشكل بوصلة العمل المؤسساتي والخيري .

وأوضح الشيخ مصطفى دهان مشرف الفريق الديني الشبابي بحلب أنه تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ المبادرة وتم لمس الاستجابة السريعة من قبل الفعاليات التجارية.

كاميرا سانا جالت على عدد من الأسواق التي بدأت بتطبيق المبادرة لتخفيض الأسعار وشملت حلب الجديدة والأعظمية والفرقان وسيف الدولة حيث بين محمود طحان صاحب محل لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية أنه استجاب لمبادرة وزارة الأوقاف وبدأ بيع بعض المواد بسعر التكلفة ومنها البيض والسكر والرز والعدس وبعض المواد الأخرى يتم وضع هامش ربح بسيط عليها وفي حي الأعظمية تحدث محمد كامل أبو صالح صاحب محل بيع سمانة ومواد استهلاكية عن تخفيض أسعار عدد من المواد الغذائية وبيعها بسعر الجملة حيث لمس إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء.

وأشار زكريا حموي صاحب شركة أحذية في حي سيف الدولة إلى أنه تجاوب مع المبادرة من خلال تخصيص قسم بالمحل تضمن البيع بأسعار مخفضة للمساهمة في مساعدة ذوي الدخل المحدود بينما لفت محمد خطاب صاحب محل للأزياء في حي الفرقان إلى تخفيض الأسعار والبدء بالبيع بسعر التكلفة في قسم مخصص ضمن المحل وفي قسم آخر تم تخفيض الأسعار بنسبة 20 بالمئة بينما أوضح عمر الصوفي صاحب محل للألبسة أنه التزم بالمبادرة وخفض أسعار الألبسة لديه.

وأعرب عدد من المواطنين ممن تواجدوا في الأسواق عن ارتياحهم لتخفيض الأسعار متمنين المساهمة الواسعة من قبل التجار فيها والإقبال على تخفيض الأسعار.

قصي رزوق